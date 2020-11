„Politik hat sozialen Auftrag“

Er betont, dass die Politik einen sozialen Auftrag habe. „Und sie hat auch zu erhalten, was der Gesundheit hilft.“ Aberwitzig findet er die Diskussion, dass man eventuell das Wettkampfbecken in Wörgl abreißt und dafür das Wellenbad lässt. „Das ist so, als würde ich eine Schule abreißen, aber den Turnsaal stehen lassen. Wer soll denn in ein paar Jahren ins Wellenbad gehen, wenn niemand mehr schwimmen kann?“, fragt sich Opatril.