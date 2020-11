Hinschauen, wo andere vielleicht wegschauen. Zeigen, was viele ignorieren - unter diesen Schlagworten lassen sich die Reportagen von Alexander Bischofberger-Mahr (28) wohl gut zusammenfassen. Für „Wenn die Kälte kommt: Obdachlos in Österreich“ begleitete er Mitarbeiter der Caritas zu jenen, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat - und die sich bei sinkenden Temperaturen eben nicht in eine gut geheizte Wohnung zurückziehen können.