Ausfallen könnte in diesem Jahr auch der traditionelle gemeinsame Weihnachtsgottesdienst der Königsfamilie am ersten Weihnachtstag in der St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham. Die Mitglieder des Königshauses spazieren an diesem Tag immer zu Fuß zur Kirche und wünschen der Bevölkerung frohe Weihnachten. Begeisterung löst es immer aus, wenn Prinz William und Herzogin Kate ihre Kinder mitbringen, die ebenfalls bereits mit den Wartenden plaudern. Prinzessin Charlotte sorgte 2019 für Entzücken, als sie ein ihr geschenktes Blumensträußchen nicht mehr aus der Hand geben wollte.