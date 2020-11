Willkommen zu deinem PUSH-Update am Freitagmorgen! Die Corona-Ampel leuchtet EU-weit fast rot auf - bis auf Finnland. UND: Die Formel 1 wird attraktiver gemacht. Auch die Ladies dürfen jetzt in einer eigenen Rennserie herzeigen was sie können. Unsere liebe Anna präsentiert Euch die wichtigsten Meldungen!