Lange Pause bei Transplantation

Allerdings scheint inzwischen auch ein Comeback 2021 alles andere als in Stein gemeißelt. Die Lage ist kompliziert. Das zumindest will die „Gazetta dello Sport“ recherchiert haben. Der Oberarm-Knochen - Marquez war im Juli in Jerez schwer gestürzt - heilt dem italienischen Medium zufolge schlecht. Die Gefahr einer Pseudoarthrose soll bestehen. Davon ist die Rede, wenn die knöcherne Konsolidierung ausbleibt. In diesem Fall wäre eine Transplantation von Knochenmark nötig. Und das wiederum würde erst recht eine lange Pause - kolportiert werden sechs Monate - nach sich ziehen. Womit auch die Saison 2021 in Gefahr wäre.