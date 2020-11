Nachhaltig, tierfreundlich und 100 Prozent Natur

Die Niederösterreicherin Julia Hollaus eröffnete bereits im zarten Alter von 22 Jahren eine Tierfrisierstube in Petzenkirchen (Bezirk Melk) – das war 2011. Oft dachte sie, dass es viel zu schade ist die schönen Haare der Tiere, die sich nach dem Kämmen ansammeln, wegzuwerfen. Die junge Unternehmerin belegte einen Spinnkurs und ließ sich anschließend ein spezielles Spinnrad aus Neuseeland liefern. Aus der anfänglichen Spinnerei ist eine nachhaltige Geschäftsidee gereift. Als erster gewerblicher Betrieb Österreichs spinnt sie seit sieben Jahren aus dem Unterfell von Hunden Wolle für die Weiterverarbeitung. Damit gibt sie nicht nur vielen Menschen die Möglichkeit, ein exklusives Erinnerungsstück an den vierbeinigen Weggefährten zu haben, sondern vermeidet auch viel Abfall in ihrer „Pfotenoase“.