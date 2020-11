Kurz nach 19 Uhr wurde am Donnerstagabend die Polizei alarmiert: Zwei vorerst noch unbekannte Täter waren in ein derzeit leer stehendes Gebäude in Villach eingestiegen. Auf dem Material der Videoüberwachung sahen die Polizisten, dass einer der Unbekannten eine Faustfeuerwaffe bei sich trug - deshalb wurden auch Kräfte der Einsatzeinheit Kärnten zum Tatort beordert.