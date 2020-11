Ein Entwicklungsstopp muss her. Dann könnte Red Bull nach dem Ausstieg von Honda Ende 2021 mit den japanischen Aggregaten in Eigenregie weitermachen. Zuletzt sträubten sich Ferrari und Renault gegen diesen „Engine-Freeze“. Vor dem Grand Prix in Istanbul sagte nun Helmut Marko: „Es gibt eine Tendenz ins Gute.“