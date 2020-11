Das gilt auch für Gernot Trauner, der in der Innenverteidigung mit Martin Hinteregger, Aleks Dragovic und Stefan Posch übermächtige Konkurrenz hat. Aber “dahinter„ wird um die Kaderplätze gekämpft. Und als Abwehrchef des LASK zeigte er auch in der Europa League regelmäßig auf. Er kennt die internationale Bühne - und trifft. In Luxemburg in seinem zweiten Länderspiel erstmals auch für Österreich. Natürlich per Kopf nach einem Standard.