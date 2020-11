„Wieso hält man diese Sitzung ab?“, fragt sich die Betreiberin eines Hotels in Obertauern. Es geht um die Abstimmung zur Erhöhung der Tourismusbeiträge für einheimische Fremdenverkehrsunternehmen. Sie hätte gerne an der 15-minütigen Wahl im örtlichen Kongresszentrum teilgenommen, so die Hotel-Chefin.