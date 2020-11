Der als Kapitän aufgebotene Harry Maguire brachte die „Three Lions“ im leeren Wembley-Stadion in London per Kopf in Führung (18.). Dortmunds Jadon Sancho stellte noch vor der Pause auf 2:0 (31.), ehe Everton-Torjäger Dominic Calvert-Lewin per Elfmeter den Endstand besorgte (55.). Auf die Engländer warten in der Nations League nun Entscheidungsspiele gegen Belgien und Island.