In Liste eingetragen

In Bad Schallerbach wurde eine 83-jährige Pensionistin auf dem Gehsteig von einer unbekannten Frau in ausländischer Sprache angesprochen. Sie hielt dem späteren Opfer eine angebliche Spendensammelliste vor. Als diese fünf Euro bezahlen wollte und sich in die Liste eintrug, wurden ihr unbemerkt von dieser Frau 300 Euro aus der Geldbörse entwendet.