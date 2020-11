Erstmals seit 9. Juni 2018 (Serbien - Bolivien) steigt Freitag in der Grazer Merkur Arena ein Fußball-Ländermatch. Das Freundschaftsspiel zwischen Japans „Samurai Blue“ und Panama (15.15) in Zeiten von Lockdown und Reisebeschränkungen kommt Kritikern eigenartig vor. Camp-Veranstalter IFCS („International Football Camp Styria“), der die Japaner bis nächste Woche in Bad Waltersdorf beherbergt, hält dagegen. „Wir hatten in unseren Camps nie derart häufig getestete Teams vor Ort, hatten nie ganze Trainingsstätten, Stadien, Hotels exklusiv nur für uns zur Verfügung. Wir sind hier in einer Super-Blase und absolut sicher. Die Gefahr besteht wenn eher außerhalb!“, so IFCS-Manager Kian Walizadeh, dessen Geschäft die „Samurai“ dank TV-Übertragungen in gleich mehrere Länder für 2020 gerettet haben.