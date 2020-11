Altstar Goran Pandev schoss in der 56. Minute vor leeren Rängen den einzigen Treffer der Partie. Nordmazedonien trifft bei der EM in Gruppe C auf Österreich, die Niederlande und die Ukraine. Die erste Partie bestreiten Pandev und Co. dabei gemäß der Auslosung am 13. Juni in Bukarest gegen die ÖFB-Auswahl.