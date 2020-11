Ein nicht funktionierendes Licht war der Grund für die Polizeikontrolle: Eine Streife der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße in Klagenfurt hielt einen Mopedlenker an. Bei der Kontrolle konnte der 16-Jährige aber keinen Zulassungsschein vorweisen, er hatte nicht einmal einen Fahrzeugschlüssel. Der Klagenfurter und sein Sozius (18) verwickelten sich bei der Befragung in Widersprüche. Bald war klar: Das Moped war drei Wochen zuvor aus der Florian Gröger-Straße gestohlen worden!