In Zeiten wie diesen zieht es die Menschen noch mehr in die Natur. Eine positive Entwicklung auf der einen Seite, denn Bewegung tut Körper und Seele gut. Doch wo viele unterwegs sind, passieren auch Unfälle. Und gerade jetzt stehen Bergretter vor großen Herausforderungen. So auch am Dienstag: Bei einer Tour auf den Präbichl stürzte ein 28-Jähriger ab, die Bergrettung rückte aus. Der Mann hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er sogar reanimiert werden musste. Dann stellte sich auch noch heraus, dass er mit dem Coronavirus infiziert war. Die Konsequenz für die Bergretter: Sie befinden sich aktuell in Quarantäne und dürfen vorübergehend nicht mehr ausrücken. Die Mannschaft ist dadurch stark dezimiert.