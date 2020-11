Die Fakten zum Tag rund um Corona in Oberösterreich am 12. November 2020:

2554 gemeldete Neuinfektionen binnen 24 Stunden - wegen Übermittlungsverzögerungen sind in diesen aber rund 700 Altfälle, die nachgereicht wurden. mit dabei.

Es gab 4161 Testungen binnen 24 Stunden.

In 102 der 135 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen sind aktuell 412 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 388 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet.

An 444 Schulen sind 779 Schüler und 359 Lehrer positiv auf Covid-19 getestet worden.

Es gab 13 Todesfälle rund um Covid-19 binnen 24 Stunden (Verstorbene sind zwischen 66 und 91 Jahre alt gewesen).

Seit Beginn der Pandemie werden in OÖ akutell 258 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gezählt.

14.926 Oberösterreicher gelten aktuell (Stand 17 Uhr) als Covid-positiv.

34.960 Landsleute befinden sich in Quarantäne.

864 Covid-Patienten liegen in Normalstationen von oö. Spitälern.

112 Covid-Patienten liegen auf Intensivstationen in OÖ (24 Stunden vorher waren es 113 Intensiv-Patienten).