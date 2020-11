An der US-Präsidentschaftswahl in der vergangenen Woche haben sich im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wahlberechtigten so viele amerikanische Bürgerinnen und Bürger beteiligt wie seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr. Nach den bisherigen Daten der Auszählung ergibt sich eine Wahlbeteiligung von mindestens 63,9 Prozent, berichtete am Donnerstag die „Washington Post“.