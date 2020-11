Vorhersagen und Favoriten

Vorhersagen waren gerade beim ATP-Saisonkehraus zuletzt aber öfters falsch, so auch 2019: Thiem musste gegen Djokovic, Roger Federer und Matteo Berrettini gegen zwei der „big three“ in die Vorrundengruppe. Thiem besiegte aber sensationell beide Superstars in Folge, während der „Djoker“ gegen Federer im direkten Kampf ums Halbfinale verlor und schon in der Vorrunde ausschied. Für Thiem war das 2019er-Event das erste, bei dem er zwei der drei ganz Großen in einem Turnier geschlagen hat. Der verdiente Titel blieb ihm dann hauchdünn verwehrt, aber für sein Selbstvertrauen hatte das „Masters“ einen hohen Stellenwert.