Einspruch gegen Ermahnung

Das gerechte Landesverwaltungsgericht hatte die Geldstrafe in eine Ermahnung umgewandelt - wogegen die BH Braunau - die bei der Verhandlung nicht dabei war - außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof einlegt. Die Anwaltskanzlei List des Entsorgers richtet wegen des dadurch verursachten „unglaublichen Behördenaufwands“ nun einen offenen Brief an BH Gerald Kronberger.