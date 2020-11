Was passiert, wenn die Bundesregierung die komplette Schließung der Schulen gegen alle Widerstände durchboxt? „Dann hätte auch ich als Gesundheitsreferent ein Riesenproblem“, so Christian Stöckl. Wichtige Mitarbeiter würden wegen Sonderbetreuungszeiten in den Spitälern fehlen und die dort gebotenen Leistungen weiter eingeschränkt werden. Mit seiner Warnung erhöht Stöckl direkt den Druck auf die Bundesregierung. „Ich muss darauf aufmerksam machen, wenn durch eine neue Verordnung eine weitere große Baustelle aufgemacht wird“, sagt der Gesundheitsreferent.