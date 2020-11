In der Länderspielpause wird unter Coach Peter Stöger zweimal täglich trainiert. „Am Ende der Saison wollen wir international dabei sein“, sagt Patrick, der beim SV Bürmoos begann, mit 16 vom Bullen-Nachwuchs in die Hauptstadt wechselte. Mittlerweile hat der 23-Jährige schon 75 Profipartien für Violett in den Beinen.