„Qualifizierung während der Kurzarbeit“

Konkret will man 36.000 Jobsuchende in Bereichen mit künftig hohem Personalbedarf schulen. Dazu gehören Elektronik und digitale Technologie, Metallberufe, Gesundheit und Pflege sowie Umwelt und Nachhaltigkeit. 49.000 Personen erhalten Ausbildungen in anderen wichtigen Branchen wie etwa Handel, Gastronomie etc.