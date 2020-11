Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstagnachmittag das Spital verlassen. Er war nach einem Sturz am Samstag in seinem zweiten Amtssitz Mürzsteg für eine Schmerztherapie stationär im Wiener AKH aufgenommen worden. Vor dem Verlassen des Krankenhauses stattete Van der Bellen noch jenem Polizisten einen Besuch ab, der beim Terror-Attentat angeschossen wurde und nun auf dem Weg der Besserung ist.