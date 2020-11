„Verletzte Frau klammerte sich an uns“

Ihre Aufgabe war es, halbwegs Ordnung in das Einsatzgeschehen, verletzte Personen an einen Sammelpunkt zu bringen und diesen zu sichern. Ein emotionaler Gewaltakt, erzählte ein Polizist: „Eine verletzte Frau hat sich fest an uns geklammert und uns bis zur Übergabe an die Rettung nicht mehr losgelassen.“