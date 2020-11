Gesundheitskasse ist zuversichtlich

Auch bei der Gesundheitskasse Oberösterreich ist man zuversichtlich, dass sich noch alles ausgeht: „Die Impfstoffe für die Ärzte sollen jetzt, bis Mitte November, in die Praxen geliefert werden. Der Hersteller hat uns dies mehrfach bestätigt. Wir haben organisatorisch alles vorbereitet, damit die Lieferfirma alle Impfdosen fristgerecht und in korrekter Menge an die teilnehmenden Ärzte verschicken kann. In die Lieferkette selbst kann die ÖGK nicht eingreifen.“ Die Aktion gilt aber nur bestimmten Risikogruppen, nährere Infos finden Sie hier. Kurz gesagt mussen zwei von drei Kriterien erfüllt werden: Über 65, Risikopatient, rezeptgebührenbefreit.