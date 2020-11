Die Antigen-Schnelltests werden ab kommendem Montag an Schulen in der Stadt Salzburg durchgeführt. Das Land organisierte das Pilotprojekt, das Rote Kreuz stellt Ärzte und Sanitäter. Für die erste Tranche wurden 10.000 Tests bestellt, bei Bedarf lässt sich die Test-Anzahl jederzeit erhöhen, so das Land.