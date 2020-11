Lewis Hamilton kann am Sonntag beim Großen Preis der Türkei seinen siebenten WM-Titel holen und damit den Rekord von Michael Schumacher in der Formel 1 einstellen. Doch das Wichtigste ist das für den Briten nicht, wie er selbst sagt. Nein, Hamilton will sich am Bospurus für die Gleichberechtigung stark machen. „Das ist das Wichtigste für mich“, betonte er.