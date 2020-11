Auflassantrag gestellt

Seitens der ÖBB heißt es: „Der Stand ist unverändert, am 23. Juni wurde der Beschluss gefasst, einen Auflassungsantrag zu stellen. Entsprechende öffentliche Umwege in zumutbarer Länge sind vorhanden. Am 10. Juli wurde Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer über den Antrag zur Auflassung der Eisenbahnkreuzung telefonisch informiert. Die Behörde ist am Zug und entscheidet.“