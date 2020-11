„Hör dir das mal an!“

„Hör dir das einmal an!“, habe Kern demnach nach den ersten Hinweisen auf Material, das Heinz-Christian Strache belasten sollte, zu Drozda gesagt. Dieser habe sich schließlich mit dem Anwalt getroffen und dann noch den Parteianwalt der SPÖ hinzugezogen. Die gesamte Geschichte erschien den Roten jedoch unglaubwürdig, außerdem orteten sie mögliche strafrechtliche Sachverhalte - also verzichtete man auf den Kauf. Drozda will sich dazu nicht weiter äußern, er ist in knapp zwei Wochen im Ibiza-U-Ausschuss als Zeuge geladen.