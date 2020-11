Mit einem Butterflymesser in der Hand und mit einem Halstuch vermummt stand ein 16-Jähriger Anfang August in einem Supermarkt in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) plötzlich vor der Kassierin und verlangte nach Geld. Die Frau, die den jungen Einheimischen sofort erkannte, reagierte gewieft. Sie tat so, also würde sie die Kasse nicht aufbekommen. Ohne Geld machte sich der Nachwuchs-Räuber aus dem Staub. Nun wurde der Jugendliche verurteilt. Er muss zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.