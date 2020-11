Am Donnerstag tagt Gemeinderat

„Die Menschen sind sicher, dass das verkündete Ende nicht das Ende ist“, sagt Bürgermeister Gerald Hackl, der am Donnerstag im Gemeinderat der Stadt Steyr eine Resolution einbringen wird, die einstimmig abgesegnet werden soll. Adressiert ist diese an MAN-Vorstandschef Andreas Tostmann und VW-Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch. Ziel: Ein klares Zeichen im Kampf um den MAN-Standort Steyr, in dem der Gemeinderat auch wissen lässt, dass er „als Mitspieler“ zur Verfügung steht, falls sich eine positive Lösung abzeichnen sollte.