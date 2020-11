Am höchsten Punkt bei einem Bauernhof wechselt die Route ins freie, sonnige Wiesengelände, nun geht es sanft hinunter. Bei einem Hofladen (Einkaufsmöglichkeit) rechts („Reintalersee über Moosen“), später links vorbei am Hof („Reintalersee“). Die Strecke taucht bald wieder in einen Laubwald ein und zieht später durch die Wiesen nach Westen. Wir spazieren dann gleichbleibend durch den Weiler Moosen, an dessen westlichem Ende geht es in den Wiesen rechts (oder entlang der Straße) zurück zum Ausgangspunkt.