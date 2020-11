Verlängerte Ausgangsbeschränkungen, Antikörper-Tests für Ischgler Bevölkerung und verstärkte Cobra-Präsenz in Österreich - das sind die Themen der krone.tv-Newsshow am 12. November. Zugeschalten ist außerdem der Jurist Florian Horn, er erläutert, was die Regierung der Bevölkerung vorschreiben darf.