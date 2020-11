KEBA - da denken viele an Automaten-Lösungen für Pakete, Bargeld und auch für die Lotterien. Doch auch in Sachen Elektromobilität zeigt das von Linz aus agierende Unternehmen längst seine Muskeln: Die Oberösterreicher sind einer der Top-3-Hersteller intelligenter Ladestationen weltweit. „Wir sind bereits 2009 in die Elektromobilität eingestiegen“, sagt Chef Gerhard Luftensteiner.