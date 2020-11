Absolut kein Blatt vor den Mund nimmt sich immer donnerstags Moderatorin Sasa Schwarzjirg in ihrer neuen Talk-Sendung „Echt jetzt!?“, so auch in der aktuellen Folge, in der sie Boxer Marcos Nader, Dragqueen Tamara Mascara, Reality-TV-Star Christina Lugner und „Krone“-Fernseh-Experte Stefan Weinberger zum Gespräch gebeten hat. Die Themen reichen dabei von skurril über kurios bis hin zu skandalös. So wird etwa über Sexroboter - so könnte Liebe und Sexualität in der Zukunft aussehen - diskutiert oder darüber, ob Schönheits-Operationen mittlerweile zum normalen Leben von Reich und Schön gehören.