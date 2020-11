Ein Autolenker (19) ist in der Nacht auf Donnerstag auf der Flucht vor der Polizei in Wien-Penzing auf zwei Beamte zugerast. Einer der Unformierten, die regelrecht zur Seite springen mussten, schoss auf das Heck des Fahrzeuges. Der Mann, offenbar durch Splittereinwirkung verletzt, flüchtete weiter, stellte sich dann aber in einer Inspektion.