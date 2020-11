Niko Griesert wird bei der elften Staffel der RTL-Datingshow „Der Bachelor“, die Anfang 2021 startet, der Rosenkavalier sein. Der 1,91 Meter große IT-Projektmanager aus dem deutschen Osnabrück wird Corona-bedingt in seiner Heimat nach dem Glück fürs Leben suchen - statt wie gewöhnlich bei der Show in tropischen Gefilden, teilte RTL am Donnerstag mit.