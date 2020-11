Mehr Austausch über „Gefährder“ in der EU geplant

Wie vor Kurzem bekannt wurde, arbeiten die EU-Innenminister derzeit auch an einer einheitlicheren Gefährdungseinstufung für sogenannte Gefährder in Europa und an einem engeren Informationsaustausch über solche Personen. In dem Entwurf heißt es, bisher existiere neben der Kategorie des „Ausländischen Terrorkämpfers“ (Foreign Terrorist Fighter) keine spezielle gemeinsame Kategorie, um Informationen zu Menschen, von denen eine Terrorgefahr ausgehen könnte, entsprechend in europäischen Datenbanken zu speichern und anderen Staaten zugänglich zu machen.