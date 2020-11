Die NEOS fordern, dass Entscheidungen über Verschärfungen und Schulschließungen erst nach dem Wochenende getroffen werden. Aufgrund des „Zahlenchaos“ bei den Daten zu Neuinfektionen fehle für eine vernünftige Entscheidung die Grundlage, wurde bei einer Pressekonferenz am Donnerstag argumentiert. Eine Schließung der Schulen müsse laut Parteichefin Beate Meinl-Reisinger „der aller-, allerletzte Weg“ sein, wenn das Gesundheitssystem wegen der Zahl der Coronainfektionen zu kippen drohe. „Das Ende des Unterrichts in der Schule für Pflichtschulkinder ist nicht der Beginn des Unterrichts zu Hause, es ist das Ende des Unterrichts und das Ende von Bildung und sozialen Kontakten, die so wichtig sind“, so Meinl-Reisinger.