Niederlage vor Gericht, Kampf um Karriere

Ein Londoner Gericht hatte seine Verleumdungsklage gegen die „Sun“ zurückgewiesen und sah es als erwiesen an, dass er in der 15 Monate währenden Ehe mit Schauspielerin Amber Heard (34) übergriffig und tatsächlich handgreiflich geworden sei. Depp war fassungslos nach dem Verdikt, will Revision einlegen. Außerdem geht die Schlammschlacht der einstigen Liebenden nächstes Jahr in den USA in die Verlängerung. Bis zum Schluss-Urteil kann es also noch dauern.