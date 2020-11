8154 Personen waren mit Stand Donnerstagnachmittag in Tirol mit dem Coronavirus infiziert. Tendenz weiter steigend! Auch in den heimischen Spitälern wird die Lage zunehmend prekärer. Noch sei die Situation zwar „machbar“, berichtete etwa der Pflegedirektor am Krankenhaus in Hall, Stephan Palaver, doch man „stoße an die Grenzen der Belastbarkeit“.