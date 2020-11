In Krisensituationen kommt die häusliche Gewalt noch leichter zum Vorschein, vorrangig durch das männliche Geschlecht. Eduard Hamedl (ehemaliges Mitglied einer Spezialeinheit für Verhandlungen in Geißelnahme-Situationen) spricht im krone News-Talk mit Moderatorin Vanessa Kuzmich über die Etablierung einer Männer-Hotline und die Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Krisenbewältigung.