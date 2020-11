Dennoch ein trauriges Ereignis für die „Krone“-Community. „Gott sei Dank kein Personenschaden, aber um das Bier tut ‘s schon weh“ und „So ein Anblick tut in der Seele, äh Leber weh!“, ist in den Kommentaren zu lesen. User GreenStyria gibt in seinem Kommentar ein klares Statement ab: „Darum bin ich gegen Massenbiertransport!“