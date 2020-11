Mit einem neuen Sportkoordinator will sich Bundesliga-Aufsteiger SV Ried in naher Zukunft noch breiter aufstellen. Es werde „keinen Aufpasser“ für Trainer Gerald Baumgartner geben, sondern ein „Bindeglied zwischen Profis sowie Jungen Wikingern, Akademie und Grundlagenbereich“, erklärte der seit 1. November amtierende Geschäftsführer Rainer Wöllinger bei einem Pressetermin des Tabellenneunten in Ried am Donnerstag.