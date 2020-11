Am 11. November 2020 um 6.45 Uhr verständigte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land telefonisch die Polizei in Sierning darüber, dass sein gleichaltriger Bekannter aus Steyr, welchen er einige Tage bei ihm in der Wohnung schlafen gelassen hatte, plötzlich sehr aggressiv sei und gegen ihn vorgehen will, bzw. dieser bereits Gegenstände auf ihn geworfen und Einrichtung in der Wohnung zertrümmert hätte. Weiters will er jetzt die Wohnung nicht mehr verlassen, bzw. habe er den Wohnungsmieter ausgesperrt.