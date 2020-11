Das Pflegepersonal in Tirols Spitälern sei am Limit, hat Philip Wohlgemuth, Vorsitzender des Tiroler ÖGB am Donnerstag gewarnt. Noch sei die Situation zwar „machbar“, berichtete etwa der Pflegedirektor am Krankenhaus in Hall in Tirol, Stephan Palaver, doch man „stoße an die Grenzen der Belastbarkeit“. Zahlreiche Mehrbelastungen würden Zeit und Energie kosten, Stationen seien bereits geschlossen worden, um den Mehrbedarf zu decken.