Obwohl dieses Jahr so fordernd für viele Künstler ist, im Hause Stipsits-Straßer geht es rund. Gemeinsam standen sie in den vergangenen Wochen für den Film „Griechenland“ vor der Kamera, regelmäßig sind sie in der ORF-Sendung „Was gibt es Neues?“ zu Gast, Kathi Straßer arbeitet an ihrem Austro-Pop-Abend (die Premiere dafür musste leider auf 14. Jänner verschoben werden) - und auch die Verfilmung der „Kopftuch-Mafia“ ist in Planung. Mit Stipsits selbst in der Rolle seines an Columbo angelehnten Burgenländer Kommissars.