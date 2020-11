Die Europäische Union ist für Huawei von besonderer Bedeutung. So verzeichnet Huawei 14.000 MitarbeiterInnen in der EU und investiert in 23 Forschungsstandorte innerhalb der EU. Europäische Unternehmen sind dabei sehr wichtige Partner, denn ein gemeinsames und vernetztes Europa ist auch für Huawei von großer Bedeutung. Huawei ist einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung, und Europa ist eines der wichtigsten Innovationszentren für das Technologieunternehmen mit 23 Forschungsinstituten in 12 europäischen Ländern. Darüber hinaus arbeitet Huawei mit Einrichtungen in ganz Europa zusammen, um die Erträge, die sie aus der Technologie erzielen können, zu verbessern. Zu diesen Verbänden gehört das Huawei-Innovationsforschungsprogramm, über das das Unternehmen mit 120 europäischen Universitäten zusammengearbeitet und in das in den letzten acht Jahren mehr als 1 Milliarde Dollar investiert wurde. Huawei hat weiters über 150 Partnerschaften mit Universitäten in der EU auf Grundlage des Forschungsprogramms.