Wahrscheinlich verging noch nie so viel Zeit zwischen einem Elfmeterpfiff und der Verwertung des Strafstoßes. Es geschah in der chilenischen Meisterschaft: Die Mannschaft von Universidad Catolica war am 15. Oktober bei Curico Unido in der Stadt Curico zu Gast. Beim Stande von 2:0 für die Heimmannschaft bekam Titelverteidiger Universidad Catolica einen Elfmeter zugesprochen.